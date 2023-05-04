Нурдаулет Айдосов: Мы отходим от классического банкинга в сторону высокотехнологичной компании

Jusan уверенно двигается в сторону высокотехнологической корпорации и рассказал о некоторых достижениях в своей финансовой аудированной отчетности за 2022 год. Кроме того, банк объявил об отказе выплачивать дивиденды за прошлый год.

В 2022 году Jusan зафиксировал рост цифровых клиентов: число уникальных пользователей в месяц (MAU) по двум приложениям превысило 1,3 млн человек: их количество в Jusan Business увеличилось на 136%, а в розничной платформе Jusan – на 52% за 2022 год. При этом общее число клиентов, доверивших банку свои финансовые сбережения и операционные счета, достигло 3 миллионов.



Рост клиентской базы привел к усилению ключевых операционных показателей: чистая прибыль выросла в 9 раз по сравнению с 2021 годом и составила 88,6 млрд тенге. Активы группы к концу года увеличились до 2,8 трлн тенге.

Вслед за ростом прибыли увеличились показатели рентабельности активов и капитала банка: ROA c 0,5% до 3,3%, ROE с 2,6% до 18,5%, что позволяет банку формировать адекватный объем провизий и реинвестировать прибыль в дальнейшее развитие своей экосистемы.

"Мы существенно улучшили свои показатели за счет технологической трансформации банка, активного вовлечения клиентов и взвешенного корпоративного управления. Нам удалось сохранить высокие темпы роста: число наших клиентов увеличилось на 52%, до более 3 млн, причем прирост отмечался как среди юридических лиц, так и розничных клиентов. Мы постепенно отходим от классического банкинга в сторону высокотехнологичной финансовой компании". Председатель правления Jusan Bank Нурдаулет Айдосов

Прошедший год был весьма успешным и для кредитного направления банка: ссудный портфель МСБ по сравнению с 2021 годом вырос на 15%, до 531 млрд тенге, а розничный – на 26%, до 343 млрд тенге по итогам 2022 года.

При этом банк заявляет о политике консервативного подхода к кредитованию с учетом макроэкономической ситуации, своевременно создавая провизии под ожидаемые кредитные убытки, которые по итогам прошлого года увеличились на 27%. Однако сформированные провизии покрывают объем плохих кредитов (NPL) на 165%.

Благодаря финансированию банком сектора МСБ ответственными предпринимателями создано в результате 175 тыс. новых рабочих мест. Банк принимает активное участие в государственных программах поддержки предпринимательства. За 2022 год Jusan Bank стал 3-м банком в стране по количеству выданных кредитов в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства.

Помимо кредитных продуктов банк делает ставку на развитие нефинансовых услуг, которые в будущем будут развиваться и масштабироваться. Уже сегодня в Jusan App клиенты могут приобрести ж/д и авиабилеты, отправиться в кино, театр и на концерты.

"Наши мобильные приложения должны помогать нашим клиентам решать не только их финансовые вопросы, но и ежедневные нефинансовые задачи. В итоге наши lifestyle-сервисы становятся более востребованными. Например, сервис Jusan Travel занимает вторую позицию среди банков по количеству продаж авиа и ж/д билетов, а объем покупок в нашем онлайн-магазине вырос на 255% в годовом выражении", – отметил глава Jusan Bank.

Совокупная стоимость товаров (GMV), проданных через онлайн-магазин, превысила 13,5 млрд тенге, что делает его №2 маркетплейсом на рынке Казахстана. При этом уже 25 тыс. клиентов из сектора МСБ вышли на маркетплейс, получив качественный онлайн канал для реализации продукции и услуг в рассрочку и с бесплатной доставкой.

На фоне роста спроса на брокерские услуги инвестиционная платформа Jusan показала впечатляющий рост: клиентская база частных инвесторов увеличилась в 11 раз за прошлый год и на начало года насчитывает более 336 тыс. инвесторов. Jusan Invest лидирует по количеству брокерских счетов на рынке Казахстана.

"Востребованные цифровые решения Jusan удовлетворяют спрос предпринимателей и розничных клиентов банка на передовые финансовые и дистанционные продукты и услуги, в том числе способствующие расширению финансовой инклюзии. В 2022 году благодаря значительным инвестициям в цифровые технологии мы существенно расширили продуктовую линейку онлайн-сервисов, внедрили новые инновационные продукты и услуги в рамках экосистемы Jusan, сделав их более доступными для казахстанцев". Нурдаулет Айдосов

На фоне активного роста Jusan Вank остается одним из наиболее устойчивых финансовых учреждений в Казахстане, исполняя все требования регулятора со значительным превышением уровня пруденциальных нормативов. По итогам года собственный капитал банка достиг 751,5 млрд тенге. По отношению капитала к активам банк находится на первой позиции среди крупнейших БВУ РК. Достаточность капитала k1 составляет 29,9%, k2 – 47,4% при нормативе 8,5% и 10%, соответственно.

В 2022 году банк продолжил внедрять ESG стратегию, целью которой является внедрение лучшего опыта ответственного ведения банковской деятельности на основе целей устойчивого развития ООН (ЦУР ООН). Jusan Bank одним из первых фининститутов в стране получил международный ESG-рейтинг от агентства S&P Global Corporate Sustainability Assessment.

В прошлом году банк утвердил новую трехлетнюю стратегию развития, построенную на новой бизнес-модели, основанной на принципах клиентоориентированности. Она заключается в том, чтобы Jusan был инновационным, высокотехнологичным банком первоклассного сервиса. Глава банка полагает, что это позволит увеличить рыночную долю, повысить финансовую результативность и привлекательность для текущих и потенциальных клиентов.