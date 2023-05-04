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Казахстан потерял 12 позиций в мировом рейтинге свободы прессы

Индекс свободной прессы Фото: pixabay
Рейтинг, ежегодно составляемый организацией "Репортеры без границ", показывает, что ситуация со свободой прессы резко ухудшилась во всем мире, сообщает Zakon.kz.

В 2023 году Казахстан занял 134-е место во Всемирном индексе свободы прессы. Это на 12 строчек ниже по сравнению с уровнем 2022 года.

По индексу организации "Репортеры без границ" (RSF) оценивается среда для журналистики в 180 странах мира.

Согласно докладу RSF, падение Казахстана связано с увеличением числа атак на СМИ. По этой же причине "упали" и другие страны Центральной Азии. Кыргызстан потерял 50 пунктов и оказался на 122 месте, Узбекистан потерял четыре позиции и остановился на 137 месте. Россия опустилась на девять строчек – 164 место.

По мнению авторов рейтинга, лидером рейтинга оказалась Норвегия, а антилидером – Северная Корея.

Основную угрозу журналистике авторы рейтинга видят в индустрии фейкового контента через технологии ИИ. Авторы исследований связывают ухудшение ситуации с развитием цифровых технологий, которые позволяют правительствам быстро и легко создавать и распространять ложные новости.

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