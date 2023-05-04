Санатали Тольтаев проиграл представителю Маврикии на ЧМ-2023 по боксу

Сборная Казахстана по боксу лишилась еще одного своего участника в четвертый день чемпионата мира-2023 в Ташкенте (Узбекистан). Горечь поражения признал Санатали Тольтаев, сообщает Zakon.kz.

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В 1/16 финала весовой категории до 63,5 килограмма Санатали Тольтаев встречался с Ришарно Колином из Маврикия, и уступил представителю Африки решением судей. Таким образом, количество проигравших казахстанских боксеров на нынешнем мировом первенстве достигло двух спортсменов.

3 мая скандальным решением арбитров проиграл Талгат Сырымбетов, который представлял весовую категорию до 60 килограммов. Он в течение трех раундов избивал своего соперника, но, в конечном итоге судьи подняли руку чемпиону Азии-2022 из Иордании – Абуджаджехо Мухаммаду.

4 мая в вечерней сессии мирового первенства выступит еще один боксер из Казахстана. На стадии 1/16 финала в весовой категории свыше 92 килограммов на ринг поднимется один из лидеров нашей сборной, призер Олимпийских игр – Камшыбек Кункабаев. Наш тяжеловес будет соперничать с российским боксером Алексеем Дроновым. Камшыбек ранее уже побеждал россиянина, как будет на этот раз, покажет время. Начало этого поединка: после 21:00 по времени Астаны.