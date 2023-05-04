Какие модные диеты вредят здоровью детей

Российский диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова рассказала, как правильно выстраивать отношения ребенка со здоровым образом жизни, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, у детей ЗОЖ не такой, как у взрослых: для них он должен быть своим.

Мансурова добавляет, опасной может оказаться ситуация, если у ребенка болезни нет, а диету ему назначают просто так, для профилактики.

"Также нельзя самостоятельно "прописывать" ребенку витамины и добавки – неподготовленный организм может получить настоящий фармацевтический удар". Ирина Мансурова

Как отмечено в публикации "Аргументы и факты", в числе самых популярных диет, которые предлагают в том числе и детям, безглютеновая (не берется в расчет ситуация, когда есть непереносимость глютена и диета — это необходимость), вегетарианство, а иногда и веганство.

"Строгое веганство принесет ребенку массу проблем. Будут сложности с ростом и развитием, нехватка кальция скажется на зубах и костях. Отказываться от мяса безболезненно можно с момента, когда прекращается рост и созревание мозга, установятся все связи нервной системы". Ирина Мансурова

Еще один популярный вариант ограничения питания, рассказывает врач, это сыроедение.

Детям такой вариант не подходит категорически.



Диетолог уточняет, что особое внимание принципам ЗОЖ и диетам у детей надо уделять при пищевой аллергии.

Чаще всего аллергенами у детей становятся: коровье молоко; яйца; орехи; пшеница; рыба.

15 марта стало известно, что грудной ребенок известного петербургского блогера-сыроеда Максима Лютого скончался от истощения в Краснодарском крае.