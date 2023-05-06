Топ-10 фильмов и мини-сериалов для длинных выходных

Казахстанцев ждут очередные длинные выходные. И если вы еще не придумали, чем занять свои вечера, Zakon.kz предлагает подборку фильмов и мини-сериалов, которые однозначно скрасят ваш отдых.

Мы спросили коллег из редакции, какие фильмы они бы посоветовали посмотреть в эти выходные. И составили список тех, что называли чаще других.

В этой подборке вы найдете разные жанры – от драм до комедий и фантастических историй.

"Слова" (2012)

Американская драма сценаристов и режиссеров Брайана Клагмана и Ли Стернтала. Главные роли в ней сыграли Брэдли Купер и Оливия Уайлд.

Главный герой – начинающий писатель-неудачник Рори, который обнаружил в старом портфеле утерянную рукопись, повествующую о трагическом браке американского солдата и французской официантки в военном и послевоенном Париже. Глубоко потрясенный романом Рори издает произведение под собственным именем и получает широкое признание и славу. На волне успеха он почти забывает о совершенном подлоге. И вот однажды к нему приходит истинный автор романа, которому он теперь должен заплатить высокую цену за украденные у него жизнь и работу.

"Грызня" (2023)

Американский мини-сериал в жанре комедийной драмы. Главные роли исполнили Стивен Ен и Эли Вонг.

Эми и Дэнни переживают трудный период в жизни: она чувствует душевную пустоту, а он переживает из-за пустеющего банковского счета. Однажды их автомобили сталкиваются на парковке, и случайная перепалка перерастает в ненависть. Оба начинают делать все, чтобы посильнее насолить противнику.

"Великий" (2020)

Сюжет фильма, главную роль в котором сыграл Джонни Депп, перенесет зрителей в Японию и расскажет о событиях, имевших место в 1970-е годы.

Популярный американский фотограф Уильям Юджин Смит подписывает контракт со всемирно известным журналом Life и получает задание съездить в небольшой город под названием Минамата. Там в крохотном и необычайно живописном прибрежном городке произошла настоящая экологическая катастрофа. Что стало ее причиной – природные явления или авария на местном предприятии – мнения разделились. Именно Смиту предстоит разобраться в происходящем, провести собственное расследование и подготовить фоторепортаж о причинах и последствиях катастрофы.

"Воровка книг" (2013)

Действия драматического фильма происходят в 1939 году в Германии. Мир стоит на пороге Второй мировой войны, которая навсегда разрушит жизни многих семей. В это же время, после смерти старшего брата, девятилетняя девочка Лизель попадает в Мюнхен, в дом к приемным родителям Гансу и Розе. Лизель начинает учиться, и чтение становится для нее самым любимым занятием. Девочка открывает для себя новый, безумно увлекательный мир книг.

От нехватки книг Лизель начинает воровать их. Однако в это же время по всей стране приверженцы фашизма начинают сжигать книги, как опасный материал, содержащий слишком много информации. Эти события шокируют девочку, а происходящее заставляет задуматься о том, какой ужас творится вокруг.

В главных ролях: Джеффри Раш, Эмили Уотсон, Софи Нелисс, Бен Шнетцер и другие.

"Впритык" (2010)

Американская комедия режиссера Тода Филлипса. В главных ролях — Роберт Дауни-младший и Зак Галифианакис.

Это история о двух совершенно разных личностях, которые случайным образом оказались попутчиками в поездке в Лос-Анджелес. Питер – успешный мужчина, у которого вот-вот родится ребенок. Чтобы добраться до родного города, ему всего-то нужно было сесть на самолет. Но все меняет неожиданное появление странного актера, всюду таскающего с собой маленькую собачку. Из-за обычного недоразумения ребят просто высаживают из самолета, что путает Питеру все карты. Теперь, чтобы успеть до родов любимой супруги, герою придется преодолеть сотни километров в компании с самым невыносимым человеком на планете.

"Перл-Харбор" (2001)

Романтическая военная драма режиссера Майкла Бэя. Главные роли сыграли Бен Аффлек, Джош Хартнетт, Кейт Бекинсейл.

Рэйф и Дэнни – друзья, с детства увлекающиеся авиацией. В последующем оба становятся пилотами воздушного корпуса армии США. Однако жизнь двух друзей-летчиков рушится в одночасье, когда японская авиация совершает внезапное нападение на военную базу США в Перл-Харбор.

"Безумная свадьба" (2014)

Французская комедия Филиппа де Шовронао о семейных ценностях и толерантности.

Главные герои фильма – мсье Верней и его жена – добропорядочная буржуазная французская супружеская пара, родители четырех красавиц дочерей. Как известно, основная проблема всех подобных семей – выдать дочек замуж. Так вот, у семейства Верней такой проблемы нет. Три дочери уже нашли свое счастье, вот только мужья, по мнению родителей, подкачали: один – китаец, другой – араб, третий – еврей. Пришло время, и четвертая дочь сообщает радостную весть о том, что тоже выходит замуж. Так кто же будет ее женихом?

В ролях: Кристиан Клавье, Шанталь Лоби, Жюли Пьятон, Фредерик Бель и другие.

"Жена путешественника во времени" (2022)

Фантастический мини-сериал Дэвида Наттера. Главные роли исполняют Тео Джеймс и Роуз Лесли.

Сериал повествует об отношениях чикагского библиотекаря Генри Детембле и его супруги Клэр. Из-за редкого генетического заболевания (хрононедостаточности) Генри вынужден постоянно перемещаться во времени. Причем все эти перемещения могут происходить как в прошлом, так и в будущем. Болезнь главного героя оказывает непосредственное влияние на его брак с Клэр, которая большую часть своей жизни проводит в ожидании свидания с мужем.

"Сапожник" (2014)

Драма – комедия Тома Маккартни. Главную роль исполнил Адам Сэндлер, также в картине снялись Стив Бушеми, Дастин Хоффман, Эллен Баркин и другие.

В центре внимания – Макс Симкин. Он простой американец, который живет в Нью-Йорке и всю сознательную жизнь работает сапожником. Судьба Макса была предрешена с детства, поскольку у его предков было небольшое обувное ателье, которое и перешло герою по наследству.

Однажды выяснилось, что помимо ателье по наследству Максу досталось кое-что еще. Это одна волшебная реликвия, которая может в корне изменить жизнь любого. Симкин, например, отныне может жить жизнью любого из своих клиентов. Новые возможности позволят Максу взглянуть на свою жизнь со стороны, оценить все ее прелести и преимущества, и, возможно, даже кое-что исправить.

"Поиск" (2018)

Американский триллер Аниша Чаганти. В главной роли – Джон Чо.

В центре сюжета отец-одиночка Дэвид Ким и его несовершеннолетняя дочь Марго. Недавно их семья пережила страшную трагедию, мать и супруга Памела умерла, оставив глубокий шрам в сердцах главных героев.

Они пытаются жить дальше, но Дэвид совершенно не разбирается в воспитании, особенно подростков, и его дочь постепенно отдаляется. Вскоре это сыграет злую шутку с главой семейства, когда Марго не вернется домой после прогулки, оставив несколько пропущенных звонков на его телефон.

Чтобы дать полиции хоть какие-то зацепки, отчаявшийся отец взламывает компьютер девочки и понимает, что ничего не знает о собственной дочери.

Приятного просмотра! Делитесь своими любимыми фильмами и сериалами в комментариях.