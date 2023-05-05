Эндокринолог предупреждает, что неправильное употребление поливитаминов может спровоцировать гепатит

По словам специалиста, несоблюдение рекомендуемых дозировок поливитаминов чревато появлением опасных нарушений. В частности, это повышает риск токсического гепатита, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Известиями" эндокринолог Оксана Михалева рассказала об опасностях, связанных с избытком витаминов.

Витамины надо пить строго по норме, и значительное ее превышение, обычно достигаемое без консультации врача, может даже приводить к ряду заболеваний, таких, как токсическое поражение печени.

Так, значительное превышение нормы витамина D способно вызвать кальцификацию органов и мягких тканей. Также возможно развитие мочекаменной болезни и сердечных заболеваний, а также заболеваний сосудов.

"Возможно отложение кальцинатов в почках и даже формирование почечных камней, и, как следствие, развитие мочекаменной болезни. Кроме того, кальций может откладываться в стенках сосудов, из-за чего они становятся очень плотными и хрупкими. Впоследствии это может стать причиной их повреждения и развития различных сердечно-сосудистых заболеваний". Врач-эндокринолог Оксана Михалева

Михалева добавила, что длительный прием больших доз витамина А связан с развитием онкологических заболеваний, витамин К2 противопоказан людям с высоким риском инфаркта или инсульта. Поскольку К2 повышает свертываемость крови, при его избытке увеличивается риск образования тромбов, закупорки сосудов и сердечно-сосудистых катастроф, объяснила эндокринолог.

