Нефтяные цены обвалилась после повышения ставки ФРС

Повышение Федеральной резервной системой ставки на четверть процентного пункта привело к падению цен на нефть марки Brent до 71 доллара за баррель, сообщает Zakon.kz.

В понедельник, 1 мая, бочка нефти марки Brent торговалась по 80,11 доллара. Во вторник, 2 мая, ее цена снизилась до 75,32 доллара, в то время как в среду, 3 мая, за баррель просили уже 72,33 доллара. В четверг, 4 мая, стоимость "черного золота" сначала подросла до 72,60 доллара, затем временами снижалась до 71,42 доллара.

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Аналитики приводят ряд причин нынешнего снижения нефтяных цен.



Системная причина

Действия Федеральной резервной системы, по мнению директора "DAMU Capital Management" Мурата Кастаева, стали основной причиной снижения нефтяных котировок.

"Цены на нефть демонстрируют существенное снижение после повышения ставки ФРС США на четверть процентного пункта – с 5% до 5,25%. Несмотря на то, что повышение ставки ожидалось рынками, некоторая часть инвесторов считала, что продолжающиеся проблемы в банковской системе США удержат ФРС от нового повышения ставки. Ведь именно высокие ставки стали причиной краха уже 4 американских банков", – заявил Мурат Кастаев.

Следует отметить, что нынешний уровень процентной ставки стал самым высоким с 2007 года. При этом ФРС ясно дает понять, что на данный момент это завершение цикла повышения ставок.

Мурат Кастаев считает, что возможный отказ от дальнейшего увеличения ставки поможет экономике адаптироваться и новых шоков со стороны Федрезерва уже ждать не стоит. Во втором полугодии она, скорее всего, начнет снижать ставки и система стабилизируется. Хотя глава ФРС Джером Пауэлл сообщил, что окончательное решение по повышению ставки будет приниматься в зависимости от ситуации.

Здравствуй, рецессия?

По словам аналитика "Финам" Александра Потавина, падение цен на нефть происходит на фоне ожиданий рецессии из-за довольно слабых экономических данных из Китая.

"Наблюдается неожиданное сокращение производственной активности в Поднебесной, что вызвало опасения по поводу спроса на "черное золото". При этом рынок проигнорировал новость о том, что с начала мая начала уменьшаться добыча нефти станами ОПЕК+", – рассказал Александр Потавин.

Согласен с ним и Мурат Кастаев, отмечающий, что новое повышение ставки ФРС увеличивает риск замедления экономики и возможной рецессии. Это ставит под угрозу глобальный экономический рост и спрос на сырье. Поэтому и панически отреагировали сырьевые котировки, уронив стоимость энергоносителей.

Подтверждением экономических проблем в Штатах стала статистика, показывающая признаки остывания американского рынка труда. Так, число открытых вакансий в марте уменьшилось до 9,6 млн, что стало самым низким показателем с апреля 2021 года.

Россия и Иран

Мурат Кастаев говорит, что на нефтяные цены давят еще и данные из России, которая, несмотря на громкие заявления, не уменьшила добычу "черного золота", так как ее экспорт не снижается.

"На рынке начинает ощущаться дисбаланс и предложение превышает спрос. Выхода из этой ситуации два – либо страны ОПЕК+ вновь согласованно сокращают добычу и поддерживают цены, либо, если они не договорятся, может повториться ситуация 2020 года и ценовая война, которая способна двукратно обрушить цены на нефть", – спрогнозировал эксперт.

Александр Потавин тоже отметил, что сейчас аналитики и трейдеры сомневаются в том, реально ли Россия сократила добычу на 500 тысяч баррелей в сутки, учитывая, что Росстат на год запретил публикацию данных по добыче нефти, а также рост российского экспорта в Индию и Китай.

Дестабилизирует нефтяные котировки и ситуация вокруг Ирана, который за неделю захватил два нефтяных танкера в водах Персидского залива. Между тем, по Ормузскому проливу, соединяющему Персидский залив с Оманским, проходит пятая часть всех мировых поставок нефти, следовательно, эскалация напряженности в этом регионе может вызвать серьезные проблемы с поставками энергоносителей.

Не напасешься

Небольшое влияние на стоимость "черного золота" оказали данные об американских запасах нефти, снизившиеся на прошлой неделе на 1,3 млн баррелей. При этом эксперты оптимистично прогнозировали их уменьшение на 1,1 млн баррелей.

Увеличился и расход нефти стратегических резервов США. На прошлой неделе резерв "похудел" на 2 млн баррелей. Тем самым в общей сложности запасы сократились на 3,3 млн баррелей.

Что касается запасов дистиллятов, то их стало меньше на 1,2 млн баррелей. Между тем зафиксировано увеличение запасов бензина на 1,7 млн баррелей, что говорит о низком спросе на него, и, следовательно, об ухудшении экономических условий в стране. Возможно, что ситуация поменяется в конце нынешнего месяца, когда начнется автомобильный сезон.

К слову, косвенным индикатором спроса на энергоносители можно считать и совокупные поставки нефтепродуктов, которые, кстати, снизились в Штатах на 400 тысяч баррелей в сутки до 19,8 млн б/с. Вообще же средний показатель за прошедшие 4 недели достиг минимума с января 2023 года.

Все вернется

Говоря о возможном влиянии падения нефтяных цен на экономику Казахстана, Мурат Кастаев отмечает, что все будет зависеть от того, сколько продлится нынешняя ситуация.

"Если цены быстро восстановятся, то значимого ущерба для бюджета не будет, если же они продолжат снижаться, то в конце лета Казахстану придется пересматривать государственный бюджет и либо сокращать расходы, либо увеличивать трансферты из Национального фонда", – поделился своим мнением эксперт.

Дальнейшее развитие событий будет зависеть от поступающих новостей и экономических данных, пока же он прогнозирует восстановление прежних цен на уровне выше 80 долларов в течение нескольких недель.

В своем прогнозе Александр Потавин говорит о ценовом коридоре в 80-90 долларов за баррель в III–IV кварталах этого года. А нынешнее снижение цен скорее всего приведет к очередному уменьшению добычи со стороны ОПЕК+ для поддержания стоимости "черного золота" на уровне, выгодном той же Саудовской Аравии и другим участникам альянса.