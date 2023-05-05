Снижение вреда и Казахстан: почему в Минздраве игнорируют мировую практику

В то время, как многие страны мира решают вопросы здравоохранения передовыми методами и помогают зависимым от вредных привычек снижать вред, в Минздраве РК идут путем запретов. И один из ярких примеров – политика в отношении вейпов.

В ходе 12-й глобальной конференции по городскому здравоохранению City Health медики и ученые 15 государств обсудили мировой опыт предупреждения неинфекционных заболеваний (НИЗ), связанных с неправильным образом жизни и вредными привычками. В частности, обсуждались лучшие практики снижения факторов риска, приводящих к преждевременной смертности из-за курения, алкоголя, потребления слишком сладкой, жирной и соленой пищи.



Отмечено, что вызовы и угрозы здесь примерно одинаковые. Бичом здоровья людей остается курение сигарет, и к сожалению, несмотря на все усилия запретительного характера, а также повышение цен на табак, число курящих в большинстве стран не уменьшается. Так, в Узбекистане всего за пять лет, с 2014 по 2019 год, потребление табака возросло с 13 до 16,5 процента.

На форуме подробно обсуждался опыт Великобритании, где смогли добиться лучших результатов в мире по борьбе с табакокурением. Все дело в эффективном стимулировании населения снижать вред своему здоровью, переходя на менее опасные продукты. Как отметил эксперт в сфере наркотической и алкогольной политики Public Health England Дэвид Макинтош, в этом году британские власти запустили масштабную программу по переходу курильщиков от сигарет к вейпу и бездымному нагреваемому табаку. Проект включает в том числе обмен сигарет на вейпы или системы бездымного нагрева табака – все эти устройства не сжигают табак, а потому не выделяют дыма, наносящего основной вред курильщикам.

"Вейпинг, или бездымный нагреваемый табак, менее вреден для здоровья курильщика и его окружения. При использовании электронных сигарет табак не сжигается, а значит, не образуются токсические химические вещества. Отсутствие ядовитого табачного дыма – это самое большое преимущество вейпинга", – объяснил британский эксперт.

Передовой опыт британцев повсеместно используется в мире. Как отметил в своем выступлении на конференции директор Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков (АМСМР) врач Александр Розанов, отказ курильщика от никотина должен быть постепенным, поэтому необходимо применять методы, снижающие факторы риска, потому что основной вред курильщик получает не от никотина, а от смол и других токсичных продуктов горения при курении сигареты.

"Целесообразно перейти на альтернативные бездымные способы потребления никотина, включая системы нагревания табака или вейпы, в которых нет процесса горения, в этом и состоит суть снижения вреда", – отметил он.

Председатель Центрального комитета по здравоохранению Жогорку Кенеша – парламента Кыргызской Республики Винера Раимбачаева подтвердила, что в Кыргызстане власти предпочли именно принцип снижения вреда.

"На сегодня снижение вреда – очень актуальная тема в вопросе формирования более здорового образа жизни. Вопрос здесь состоит в том, насколько здоровую нацию мы получим в будущем. Нужны огромные усилия, чтобы сформировать тренд на здоровый образ жизни, и именно концепция снижения вреда обеспечивает здесь самый эффективный инструментарий", – отметила она.

Странно, что в Казахстане, в отличие от Кыргызстана, государство не намерено внедрять принципы снижения вреда, предпочитая продолжать идти по линии всеобщих запретов. Например, в Минздраве РК по-прежнему выдвигают идею полностью запретить вейпы, хотя они менее вредны, чем сигареты. Тогда как в соседней России, например, на днях принято решение о запрете продажи вейпов несовершеннолетним.