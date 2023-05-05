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Погода на 6-8 мая: заморозки до -7 градусов и потепление ожидаются в Казахстане

Погода на 6-8 мая: заморозки до -7 градусов и потепление ожидаются в Казахстане Фото: unsplash
Какой будет погода в Казахстане в праздничные выходные – с 6 по 8 мая 2023 года? Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службе РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозу, на большей части республики ожидается неустойчивый характер погоды: пройдут дожди с грозами, возможно выпадение града, на востоке и в горных районах юго-востока ночью осадки (дождь, снег), днем – дождь.

"Повышенный фон атмосферного давления сохранит свое влияние на северные и центральные регионы Казахстана, поддерживая сухую и ясную погоду. При этом продолжится процесс повышения температуры воздуха. В ночные часы на большей части страны сохранятся заморозки 1-7 градусов".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также синоптики рассказали, что по республике ожидается усиление ветра, в южных регионах – пыльная буря.

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Ранее сообщалось, что непогода разбушевалась в Шымкенте, из-за чего 5 мая занятия в 1-4 классах будут проводиться в дистанционном формате. Согласно штормовому предупреждению, в городе ожидается ветер восточный, порывы 15-20 м/с, днем временами 25 м/с.

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