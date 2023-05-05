Погода на 6-8 мая: заморозки до -7 градусов и потепление ожидаются в Казахстане

Фото: unsplash

Какой будет погода в Казахстане в праздничные выходные – с 6 по 8 мая 2023 года? Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службе РГП "Казгидромет".

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