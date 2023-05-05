В Алматы крали госномера и оставляли на машинах записки с требованием выкупа

В Алматы полицейские задержали 21-летнего мужчину, который крал госномера с машин, сообщает Zakon.kz.

Его подозревают в том, что он снимал государственные регистрационные номерные знаки с автомашин, а потом возвращал их владельцу за вознаграждение.

"Схему "заработка" фигурант придумал несложную. В ночное время с припаркованных автомашин он снимал государственные номерные знаки, при этом на лобовом стекле оставлял записку с условиями оплаты выкупа за украденный номер. После чего предприимчивый молодой человек сообщал адрес, где был спрятан номерной знак. При проведении оперативно-розыскных мероприятий предполагаемый подозреваемый задержан. Гражданин А., 2002 года рождения, сознался в совершении еще пяти аналогичных краж. По указанным эпизодам проводится досудебное расследование по ст. 188 УК РК", – рассказал начальник Управления полиции Жетысуского района Жанибек Шынасилов.

Ранее в Алматы была обезврежена группа серийных автоворов.



