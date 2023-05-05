В Алматы на следующей неделе будет +30°С

Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на неделю. Согласно данным РГП "Казгидромет", алматинцев ожидает жаркая и ясная погода, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, в период с 6 по 12 мая жителей и гостей южной столицы ждет потепление до 30 градусов, в конце недели синоптики прогнозируют дождь с грозой.

6 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +17+19°С.



7-8 мая: солнечная погода. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +18+20°С.

9 мая: малооблачно, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +22+24°С.

10 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +24+26°С.

11 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +28+30°С.

12 мая: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +26+28°С.

Ранее синоптики рассказали, какую погоду принесет антициклон в Казахстан 6 мая.