Пандемия Сovid-19 официально завершилась

Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) отменила статус пандемии Covid-19. Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус во время пресс-конференции, сообщает Zakon.kz.

Это означает, что режим чрезвычайной ситуации по коронавирусу завершился в мировом здравоохранении.

С начала пандемии в мире умерли по меньшей мере 20 миллионов человек, сообщил глава ВОЗ.

5 мая рост суточной заболеваемости Covid-19 зафиксировали в Казахстане.

