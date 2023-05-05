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Пандемия Сovid-19 официально завершилась

ковид, отмена Фото: pixabay
Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) отменила статус пандемии Covid-19. Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус во время пресс-конференции, сообщает Zakon.kz.

Это означает, что режим чрезвычайной ситуации по коронавирусу завершился в мировом здравоохранении. 

С начала пандемии в мире умерли по меньшей мере 20 миллионов человек, сообщил глава ВОЗ. 

5 мая рост суточной заболеваемости Covid-19 зафиксировали в Казахстане. 

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