В Кызылординской водитель наехал на пешехода
Фото: Zakon.kz
3 мая около 11:15 в поселке Торетам Кызылординской области 34-летний водитель автомашины Audi допустил наезд на пешехода, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в ДП региона, в результате ДТП пострадавшая госпитализирована в больницу.
Отмечается, что пешеход переходила дорогу в неустановленном для этого месте.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ч.2 ст. 345 УК РК.
В настоящий момент по делу проводятся необходимые следственные действия и назначены экспертизы.
Ранее сообщалось, что в Атырауской области автомобиль перевернулся на обочине, погибли два человека.
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