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Более 170 человек погибли в результате наводнений в Конго

Более 170 человек погибли в результате наводнений в Конго Фото: freepik
По меньшей мере 176 человек погибли в результате проливных дождей в провинции Южное Киву, вызвавших разлив рек, сообщает Zakon.kz.

Губернатор округа оценил число погибших в 176 человек и сказал, что другие пропали без вести, пишет The Guardian.

По неофициальной информации, представители местного гражданского общества сообщили, что было найдено 227 тел.

Изможденные выжившие стояли возле деревянного сарая, в котором работники Красного Креста в синих халатах клали тела друг на друга. Многие потеряли одежду и были покрыты грязью. Репортер Reuters насчитал 72 трупа.

Наводнения и оползни – не редкость в Южном Киву, которое граничит с Руандой. Сильные дожди также вызвали наводнения и оползни в Руанде на этой неделе, в результате которых погибли 130 человек и было разрушено более 5000 домов.

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