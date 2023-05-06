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Еще одна пирамида: 10 актюбинцев потеряли деньги, вкладываясь в новый "проект"

В еще одну финансовую пирамиду втянули актюбинцев Фото: freepik
10 жителей Актобе потеряли свои деньги, вкладываясь в сомнительный проект с 40% дохода в месяц, сообщает Zakon.kz.

Неизвестные сообщники, связанные с 57-летней жительницей Актобе Н.А, создали несколько чатов в Telegram и WhatsApp, включая "Прибыль в доме", "Глобал Марикс", "Феникс", "Чеки" и "Жоба Финанс". Она добавляла людей в эти чаты и представляла себя руководителем проекта "Финанс", который занимается инвестированием на торговых площадках и биржах с 40% прибыли от вклада ежемесячно, пишет Диапазон.

Многие люди поверили ее обещаниям и вложили деньги, используя указанные в чатах реквизиты. Н.А использовала карты своих знакомых для получения денег. Вначале выплаты производились, но потом, как это обычно бывает, прекратились.

Когда обман раскрылся, подозреваемая была обвинена в мошенничестве и на нее завели уголовное дело. Было обнаружено 10 эпизодов мошенничества.

Одна из потерпевших перевела на раскрутку 4 миллиона 494 тысяч тенге, а вернули ей только 1 миллион 232 тысячи тенге. Другие потерпевшие потеряли от 210 тысяч тенге до 6 миллионов тенге. Некоторые потерпевшие даже не знали обвиняемую лично, но вложили немалые суммы, веря ее обещаниям.

Мошенница полностью признала свою вину в суде и отказалась давать показания, просив не лишать ее свободы. Суд приговорил ее к условному сроку — 4 года ограничения свободы за мошенничество. В течение этого времени ей запрещено покидать дом после работы и посещать увеселительные заведения. Она также должна регулярно отчитываться перед службой пробации. Суд обязал ее возместить ущерб всем потерпевшим.

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