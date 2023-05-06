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ФК "Кайрат" в гостевом поединке вырвал победу у "Тобола"

Футбол Чемионат КПЛ Фото: Instagram/f.c.kairat
6 мая стартовали матчи 8-го тура чемпионата КПЛ-2023 по футболу. В одном из этих встреч, алматинский "Кайрат" на 93-ой минуте забил победный гол "Тоболу" в Костанае, сообщает Zakon.kz.

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В центральном матче 8-го тура первыми счет быстро открыли хозяева поля, отличился игрок "Тобола" – Жаслан Жумашев. Гости восстановили равновесие только во втором тайме, благодаря усилиям Артура Шушеначева.

Чуть позже отличился лучший бомбардир первенства бразилец Жоао Пауло, который забил второй мяч "Кайрата", и вывел свой коллектив вперед.

К тому же этот гол для Пауло стал седьмым в нынешнем сезоне КПЛ. На 89-ой минуте костанайцы сравняли результат. Однако, хозяева недолго радовались, алматинцы на третьей добавленной минуте основного времени вырвали победу. Полузащитник "Кайрата" Дмитрий Сергеев стал автором решающего гола.

Один из главных фаворитов сезона и турнирной таблицы КПЛ-2023 – ФК "Актобе" обыграл у себя дома "Аксу", который выходил на поле под руководством нового наставника Вахида Масудова. Западноказахстанцы были сильнее с минимальным преимуществом 2:1. 


Другой претендент на "золото" казахстанского первенства, столичная "Астана" без особых проблем одолел "Мактаарал" – 2:0. 


В других матчах 8-го тура позже встретятся: "Ордабасы" – "Кайсар", "Жетысу" – "Окжетпес", "Каспий" – "Атырау" и "Шахтер" – "КызылЖар".

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