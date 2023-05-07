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154 футбольных болельщиков задержали за антисемитские кричалки в Нидерландах

футбол Фото: freepik
Полиция Нидерландов арестовала 154 футбольных болельщика за антисемитские кричалки, сообщает Zakon.kz.

Согласно заявлению, футбольных болельщиков несколько раз предупреждали, чтобы они перестали петь, когда они направлялись из метро к стадиону "Йохан Кройфф Арена", пишет CNN.

Болельщов арестовали по прибытии на станцию метро рядом со стадионом.

Аресты произошли в тот же день, когда "Аякс" и АЗ "Алкмар" играли матч на арене.

В заявлении полиции не уточняется, за какую команду болеют задержанные болельщики.

Из мира футбола: Звездный форвард французского "ПСЖ" и капитан сборной Аргентины Лионель Месси извинился перед всей командой за свою поездку в Саудовскую Аравию.

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Мухит Турсынали
Нидерланды
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