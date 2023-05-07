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Появилось видео задержания мужчины с ножом в Павлодаре

Появилось видео задержания мужчины с ножом из Павлодара Фото: скриншот видео
В Сети появилось видео с задержанием мужчины, который 6 мая в нетрезвом состоянии разгуливал по Павлодару с ножом в руке, сообщает Zakon.kz.

Видео с задержанием опубликовали в местном Instagram-паблике.

6 мая полиция Павлодара задержала пьяного мужчину, разгуливавшего по центру города с кухонным ножом.

Полиция доставила мужчину в центр временной адаптации и детоксикации для вытрезвления (вытрезвитель).

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