В Алматы прошел праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества

В парке имени 28-ми гвардейцев-панфиловцев состоялось торжественное мероприятие, которое открылось внесением Государственного флага Казахстана знаменной группой под аккомпанемент сводного оркестра Алматинского регионального гарнизона.

К мемориалу Славы пришли сотни военных и представителей органов внутренних дел в парадной форме, а также их супруги, дети, родители. Родственники со слезами на глазах наблюдали за тем, как чествуют их близких, которые ежедневно готовы рисковать жизнью ради того, чтобы сохранить мир. На площади собрались и ветераны различных воин, и действующие защитники Отечества, и те, кто еще только учится. Организаторы отметили, что близость Дня защитника Отечества и Дня Победы символизирует преемственность поколений.





Фото: пресс-служба акимата Алматы





У Дома офицеров также состоялась церемония награждения военнослужащих и представителей правоохранительных органов. Вручил награды заместитель акима города Арман Кырыкбаев.

"Сегодня великий праздник, который мы отмечаем в светлый и солнечный день, чествуя своих защитников Отечества под безоблачным синим небом. Главная миссия наших военных, стражей порядка и спецслужб – хранить мир и покой в стране. Силовые структуры – это безопасность наших рубежей. Пусть так будет и дальше", – сказал Арман Кырыкбаев.





Фото: пресс-служба акимата Алматы





Благодарственные письма получили заместитель начальника Департамента обороны – начальник Управления комплектования Гаухар Сырлыбаева; начальник отдела планирования и координации Департамента обороны Жаслан Далбаев; военный дирижер Военного института Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова – руководитель оркестра, старший лейтенант Ади Кабдрахманов; главный специалист группы технического регулирования Управления государственного пожарного контроля, майор гражданской защиты Асет Майлыбаев; старший прокурор Аппаратного управления прокуратуры города Алматы, юрист 1 класса Нурсултан Жиделбай; оперуполномоченный отдела криминальной полиции, майор полиции Мурат Рыскулбеков; оперативный сотрудник Департамента КНБ по г. Алматы Айбек Садыхан; командир взвода МВД РК Управления специализированной службы охраны г. Алматы, старший лейтенант полиции Айдос Жанкушиков; заведующий кафедрой уголовного права, уголовного процесса и криминологии Алматинской академии МВД РК имени М. Есбулатова, кандидат юридических наук, профессор, полковник полиции Естай Абилезов; оперуполномоченный Департамента экономических расследований и инспекций по особо важным делам Жаксылык Мырзахан.





Фото: пресс-служба акимата Алматы





Кроме того, полковник Раджан Жанысов удостоился ордена "Курмет", а подполковник Данияр Карманов – ордена "Айбын".

Официальную часть праздника завершили строевые упражнения с оружием от курсантов Военного института Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова.





Фото: пресс-служба акимата Алматы





Наблюдая за действиями военных, маршировать пробовали даже маленькие дети, пришедшие на церемонию вместе с родителями.

Затем начался праздничный концерт с участием звезд казахстанской эстрады. Музыкальный подарок защитникам Отечества сделали такие коллективы, как вокальный квартет Il canto, Багдат Абдраимов, Толкын Забирова, Жамиля Серкебаева и многие другие.



