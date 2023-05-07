Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Алматы прошел праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества

Посвященный Дню защитника Отечества Фото: пресс-служба акимата Алматы
В парке имени 28-ми гвардейцев-панфиловцев состоялось торжественное мероприятие, которое открылось внесением Государственного флага Казахстана знаменной группой под аккомпанемент сводного оркестра Алматинского регионального гарнизона.

К мемориалу Славы пришли сотни военных и представителей органов внутренних дел в парадной форме, а также их супруги, дети, родители. Родственники со слезами на глазах наблюдали за тем, как чествуют их близких, которые ежедневно готовы рисковать жизнью ради того, чтобы сохранить мир. На площади собрались и ветераны различных воин, и действующие защитники Отечества, и те, кто еще только учится. Организаторы отметили, что близость Дня защитника Отечества и Дня Победы символизирует преемственность поколений.


Посвященный Дню защитника Отечества

Фото: пресс-служба акимата Алматы


У Дома офицеров также состоялась церемония награждения военнослужащих и представителей правоохранительных органов. Вручил награды заместитель акима города Арман Кырыкбаев.

"Сегодня великий праздник, который мы отмечаем в светлый и солнечный день, чествуя своих защитников Отечества под безоблачным синим небом. Главная миссия наших военных, стражей порядка и спецслужб – хранить мир и покой в стране. Силовые структуры – это безопасность наших рубежей. Пусть так будет и дальше", – сказал Арман Кырыкбаев.


Посвященный Дню защитника Отечества

Фото: пресс-служба акимата Алматы


Благодарственные письма получили заместитель начальника Департамента обороны – начальник Управления комплектования Гаухар Сырлыбаева; начальник отдела планирования и координации Департамента обороны Жаслан Далбаев; военный дирижер Военного института Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова – руководитель оркестра, старший лейтенант Ади Кабдрахманов; главный специалист группы технического регулирования Управления государственного пожарного контроля, майор гражданской защиты Асет Майлыбаев; старший прокурор Аппаратного управления прокуратуры города Алматы, юрист 1 класса Нурсултан Жиделбай; оперуполномоченный отдела криминальной полиции, майор полиции Мурат Рыскулбеков; оперативный сотрудник Департамента КНБ по г. Алматы Айбек Садыхан; командир взвода МВД РК Управления специализированной службы охраны г. Алматы, старший лейтенант полиции Айдос Жанкушиков; заведующий кафедрой уголовного права, уголовного процесса и криминологии Алматинской академии МВД РК имени М. Есбулатова, кандидат юридических наук, профессор, полковник полиции Естай Абилезов; оперуполномоченный Департамента экономических расследований и инспекций по особо важным делам Жаксылык Мырзахан.


Посвященный Дню защитника Отечества

Фото: пресс-служба акимата Алматы


Кроме того, полковник Раджан Жанысов удостоился ордена "Курмет", а подполковник Данияр Карманов – ордена "Айбын".

Официальную часть праздника завершили строевые упражнения с оружием от курсантов Военного института Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова.


Посвященный Дню защитника Отечества

Фото: пресс-служба акимата Алматы


Наблюдая за действиями военных, маршировать пробовали даже маленькие дети, пришедшие на церемонию вместе с родителями.

Затем начался праздничный концерт с участием звезд казахстанской эстрады. Музыкальный подарок защитникам Отечества сделали такие коллективы, как вокальный квартет Il canto, Багдат Абдраимов, Толкын Забирова, Жамиля Серкебаева и многие другие.


Читайте также

Принц Гарри уже вернулся в США после коронации своего отца

В нескольких областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

12 казахстанских школьников стали призерами Менделеевской олимпиады

Константин Вноровский
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
король Великобритании
Гигантский пенис выстригли на газоне в месте празднования коронации короля Чарльза III
карандаши
Гороскоп на 7 мая для всех знаков зодиака
Рекорд Казахстана установил ефрейтор Вооруженных сил
Рекорд Казахстана установил ефрейтор Вооруженных сил
Астана
Прогноз погоды на три дня в мегаполисах Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления