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Кардиологи назвали восемь факторов, влияющих на долголетие

Кардиологи назвали восемь факторов, влияющих на долголетие Фото: pixabay
Специалисты из Американской кардиологической ассоциации Life’s Essential 8 выявили восемь факторов, которые оказывают влияние на долголетие и здоровье сердца, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Al Hadath, новые исследования показали, что люди, которые строго следуют мерам профилактики, живут на десять лет дольше и реже страдают от хронических заболеваний.

Среди факторов, определенных кардиологами:

  1. Отказ от курения;
  2. Регулярная физическая активность;
  3. Здоровое питание;
  4. Достаточный и качественный сон;
  5. Контроль веса;
  6. Контроль артериального давления;
  7. Контроль уровня глюкозы в крови;
  8. Поддержание здорового уровня холестерина.

Ученые проанализировали данные более 23 тысяч человек, которые принимали участие в национальном обследовании здоровья и питания за 2005-2018 годы.

В итоге у людей с самыми высокими общими баллами по шкале ожидаемая продолжительность жизни в возрасте 50 лет была в среднем на 8,9 лет больше, чем у участников эксперимента с самыми низкими баллами.

Профессор Натан Вонг из Калифорнийского университета в Ирвайне подчеркнул важность комплексной оценки здоровья сердечно-сосудистой системы на основе этих восьми факторов. Поэтому важно включить все эти аспекты в свой образ жизни.

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