Кардиологи назвали восемь факторов, влияющих на долголетие

Специалисты из Американской кардиологической ассоциации Life’s Essential 8 выявили восемь факторов, которые оказывают влияние на долголетие и здоровье сердца, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Al Hadath, новые исследования показали, что люди, которые строго следуют мерам профилактики, живут на десять лет дольше и реже страдают от хронических заболеваний.

Среди факторов, определенных кардиологами:

Отказ от курения; Регулярная физическая активность; Здоровое питание; Достаточный и качественный сон; Контроль веса; Контроль артериального давления; Контроль уровня глюкозы в крови; Поддержание здорового уровня холестерина.

Ученые проанализировали данные более 23 тысяч человек, которые принимали участие в национальном обследовании здоровья и питания за 2005-2018 годы.

В итоге у людей с самыми высокими общими баллами по шкале ожидаемая продолжительность жизни в возрасте 50 лет была в среднем на 8,9 лет больше, чем у участников эксперимента с самыми низкими баллами.



Профессор Натан Вонг из Калифорнийского университета в Ирвайне подчеркнул важность комплексной оценки здоровья сердечно-сосудистой системы на основе этих восьми факторов. Поэтому важно включить все эти аспекты в свой образ жизни.

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