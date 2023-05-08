Кардиологи назвали восемь факторов, влияющих на долголетие
По информации издания Al Hadath, новые исследования показали, что люди, которые строго следуют мерам профилактики, живут на десять лет дольше и реже страдают от хронических заболеваний.
Среди факторов, определенных кардиологами:
- Отказ от курения;
- Регулярная физическая активность;
- Здоровое питание;
- Достаточный и качественный сон;
- Контроль веса;
- Контроль артериального давления;
- Контроль уровня глюкозы в крови;
- Поддержание здорового уровня холестерина.
Ученые проанализировали данные более 23 тысяч человек, которые принимали участие в национальном обследовании здоровья и питания за 2005-2018 годы.
В итоге у людей с самыми высокими общими баллами по шкале ожидаемая продолжительность жизни в возрасте 50 лет была в среднем на 8,9 лет больше, чем у участников эксперимента с самыми низкими баллами.
Профессор Натан Вонг из Калифорнийского университета в Ирвайне подчеркнул важность комплексной оценки здоровья сердечно-сосудистой системы на основе этих восьми факторов. Поэтому важно включить все эти аспекты в свой образ жизни.
Ранее российский врач-терапевт Татьяна Романенко озвучила главную ошибку при покупке лекарств.