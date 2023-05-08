Чемпионат Англии: "Манчестер Юнайтед" уступил "Вест Хэму"

В матче 35-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" проиграл "Вест Хэму" со счетом 1:0, сообщает Zakon.kz

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На 27-й минуте гол забил нападающий Мохамед Саид Бенрахма.

Таким образом "МЮ" сохранил за собой четвертое место в турнирной таблице. Команда набрала в 34 матчах 63 очка. "Вест Хэм" располагается на 15-й строчке (37).



Лидером АПЛ остается "Манчестер Сити", на счету которого 82 очка. Вторым идет "Арсенал" (81), третьим - "Ньюкасл" (65).



Как сообщали ранее в 36-м туре 13 мая "Манчестер Юнайтед" примет "Вулверхэмптон", а 14 мая "Вест Хэм" сыграет в гостях с "Брентфордом".