Чемпионат Англии: "Манчестер Юнайтед" уступил "Вест Хэму"
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На 27-й минуте гол забил нападающий Мохамед Саид Бенрахма.
IRONS! ⚒️ pic.twitter.com/tJH8GMGgJ4— West Ham United (@WestHam) May 7, 2023
Таким образом "МЮ" сохранил за собой четвертое место в турнирной таблице. Команда набрала в 34 матчах 63 очка. "Вест Хэм" располагается на 15-й строчке (37).
Лидером АПЛ остается "Манчестер Сити", на счету которого 82 очка. Вторым идет "Арсенал" (81), третьим - "Ньюкасл" (65).
Как сообщали ранее в 36-м туре 13 мая "Манчестер Юнайтед" примет "Вулверхэмптон", а 14 мая "Вест Хэм" сыграет в гостях с "Брентфордом".
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