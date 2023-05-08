Как научиться вставать рано утром - советы специалистов

Российский доктор Александр Мясников дал несколько советов для раннего подъема, сообщает Zakon.kz

По информации "Мосленты" Мясников порекомендовал спать без штор. Он пояснил, что первые лучи солнца заставляют открыть глаза и перейти в режим бодрствования.

Кроме того, ранним подъемам способствует наличие домашних питомцев. Доктор посоветовал завести певчих птиц - канареек, которые начинают петь с рассветом или же не кормить вечером кота. В таком случае он тоже сможет вас разбудить.

Кроме того, для легкого подъема с утра доктор Мясников посоветовал поставить в спальне электронные часы, которое светятся в темноте.

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