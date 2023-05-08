Массовую гибель тюленей и осетров на Каспии прокомментировали в Минэкологии
В сообщении отмечено, что в оперативном порядке были оповещены все члены Рабочей группы (местные исполнительные органы, специализированные научные организации, Центр изучения и реабилитации каспийского тюленя, Институт гидробиологии и экологии, Казахстанское агентство прикладной экологии, Научно-производственный центр микробиологии и вирусологии, ветеринарная служба области, департаменты экологии и полиции, природоохранная прокуратура).
"По факту обнаружения морских животных отделом полиции Тюбкараганского района Мангистауской области возбуждено уголовное дело, в рамках которого будут устанавливаться причины и другие обстоятельства гибели животных".Пресс-служба Минэкологии РК
Кроме того, 7 мая на место обнаружения тюленей выехала рабочая группа, состоящая из представителей Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, Департамента экологии по Мангистауской области, ветеринарной инспекции, Казгидромета и местных исполнительных органов.
Департаментом экологии по Мангистауской области с места обнаружения отобраны пробы воды и воздуха.
"В связи с тем, что большинство обнаруженных туш морских животных находится в стадии сильного разложения, произвести отбор гистологических проб для определения причин гибели не представилось возможным", – добавили в пресс-службе.
В заключении сказано, что сотрудниками Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства мониторинг береговой зоны Каспийского моря продолжается. Информация будет обновляться по мере поступления.
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