Массовую гибель тюленей и осетров на Каспии прокомментировали в Минэкологии

6 мая на побережье Каспийского моря Тупкараганского района были обнаружены туши 15 тюленей и 4 осетровых рыб. В Министерстве экологии рассказали Zakon.kz, что сотрудники Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства проводят мониторинг береговой зоны.

В сообщении отмечено, что в оперативном порядке были оповещены все члены Рабочей группы (местные исполнительные органы, специализированные научные организации, Центр изучения и реабилитации каспийского тюленя, Институт гидробиологии и экологии, Казахстанское агентство прикладной экологии, Научно-производственный центр микробиологии и вирусологии, ветеринарная служба области, департаменты экологии и полиции, природоохранная прокуратура).

"По факту обнаружения морских животных отделом полиции Тюбкараганского района Мангистауской области возбуждено уголовное дело, в рамках которого будут устанавливаться причины и другие обстоятельства гибели животных". Пресс-служба Минэкологии РК

Кроме того, 7 мая на место обнаружения тюленей выехала рабочая группа, состоящая из представителей Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, Департамента экологии по Мангистауской области, ветеринарной инспекции, Казгидромета и местных исполнительных органов.

Департаментом экологии по Мангистауской области с места обнаружения отобраны пробы воды и воздуха.

"В связи с тем, что большинство обнаруженных туш морских животных находится в стадии сильного разложения, произвести отбор гистологических проб для определения причин гибели не представилось возможным", – добавили в пресс-службе.

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В заключении сказано, что сотрудниками Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства мониторинг береговой зоны Каспийского моря продолжается. Информация будет обновляться по мере поступления.