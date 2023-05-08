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В Петропавловске потушили крупный пожар: сгорело 9 домов

В Петропавловске потушили крупный пожар: сгорело 9 домов Фото: пресс-служба ДЧС СКО
Крупный пожар ликвидирован в Петропавловске. Как рассказали Zakon.kz в пресс-службе ДЧС СКО, огонь уничтожил 9 домов.

В ДЧС уточнили, что пожар начался 7 мая в 18:57: перекинулся с камыша на ближайшие дома и уничтожил 9 зданий - семь жилых и два нежилых, гараж ИП "Сервис Вектор" на площади 540 квадратных метров и три автобуса.

В Петропавловске потушили крупный пожар: сгорело 9 домов

Фото: пресс-служба ДЧС СКО

С территории было эвакуировано 40 человек, из них девять детей.

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Также сказано, что на месте тушения работали силы и средства ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ" и ДЧС СКО", военизированной пожарной команды Петропавловского отделения Южно-Уральской железной дороги, местных исполнительных органов, "Кызылжар су" и негосударственной противопожарной службы, Департамента полиции - всего 137 человека личного состава и 28 единиц техники.

В Петропавловске потушили крупный пожар: сгорело 9 домов

Фото: пресс-служба ДЧС СКО

"К 21:55 пожар удалось локализовать. В 01:01 8 мая пожар на 5 Сенной ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается".Пресс-служба ДЧС СКО

Специалисты отмечают, в день пожара зафиксирована высокая температура (4 класс опасности), однако на территории области неоднократно фиксировались очаги возгорания, выезда противопожарной службы следовали одни за другим.

Причина – в вопиющем нарушении правил пожарной безопасности, разведении костров, проведении сельхозпалов.

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