В Актау женщина пыталась продать младенца

35-летняя женщина из Актау пыталась продать новорожденного ребенка, сообщает Zakon.kz.

4 мая при координации прокуратуры области и сотрудников полиции задержана 35-летняя подозреваемая при получении денежных средств за новорожденного ребенка.

"В ходе обыска по месту жительства подозреваемой изъяты вещественные доказательства. Сотрудниками полиции также задержана 38-летняя подозреваемая, которой был передан новорожденный ребенок". ДП Мангистауской области

Малыш помещен в областной специализированный дом ребенка города Актау до вынесения решения суда.

По данному факту ДП Мангистауской области начато досудебное расследование по ч. 2 статьи 135 УК РК "Торговля несовершеннолетними".

Подозреваемые дали признательные показания. Иная информация в интересах следствия не разглашается.