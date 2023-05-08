Глобальное потепление: несколько стран зафиксировали рекордную жару
Рекорд Вьетнама был измерен в помещении на станции Хойсуан в северной провинции Тханьхоа в субботу, сообщил Национальный центр гидрометеорологического прогнозирования, побив рекорд 2019 года в 43,4C, пишет The Guargian.
Погода во Вьетнаме меняется с севера на юг, но в стране в целом сейчас самые жаркие месяцы.
По сообщениям государственных СМИ, официальные лица Дананга обратились к министерствам промышленности и энергетики Вьетнама с просьбой сотрудничать, чтобы эффективно бороться с жарой, возможной засухой и нехваткой воды.
Чиновники также приказали городской водопроводной компании обеспечить достаточное количество воды для бытовых нужд.
Также метеорологический департамент Таиланда сообщил о рекордных 44,6°C в западной провинции.
В апреле СМИ Мьянмы сообщили, что в городе на востоке страны зафиксировано 43,8°C, что является самым высоким показателем за десятилетие.
Обе страны обычно переживают жаркий период перед сезоном дождей, но интенсивность жары превысила предыдущие рекорды.
Дальше на запад, в Дакке, столице Бангладеш, была зафиксирована самая высокая температура с 1960-х годов.
Индийские метеорологические службы заявили, что в некоторых частях страны температура примерно на три-четыре градуса выше нормы — 40°C.
В отчете Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата недавно говорилось, что "каждый шаг глобального потепления будет усиливать множественные и одновременные опасности".