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Грозы и пыльные бури пообещали казахстанцам с 9 по 11 мая

Грозы и пыльные бури пообещали казахстанцам с 9 по 11 мая Фото: pexels
РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз погоды в Казахстане на 3 дня, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным синоптиков, с 9 по 11 мая большая часть республики по-прежнему будет под влияние атмосферных фронтальных разделов, ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, возможно выпадение града.

"Повышенный фон атмосферного давления сохранит свое влияние в начале периода на южные, центральные регионы Казахстана, поддерживая сухую и ясную погоду, при этом продолжится процесс повышения температуры воздуха. По республике ожидается усиление ветра, в южных регионах - пыльные бури".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики предупреждали, что 8 мая в нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение.

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