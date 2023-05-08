Грозы и пыльные бури пообещали казахстанцам с 9 по 11 мая

РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз погоды в Казахстане на 3 дня, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным синоптиков, с 9 по 11 мая большая часть республики по-прежнему будет под влияние атмосферных фронтальных разделов, ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, возможно выпадение града.

"Повышенный фон атмосферного давления сохранит свое влияние в начале периода на южные, центральные регионы Казахстана, поддерживая сухую и ясную погоду, при этом продолжится процесс повышения температуры воздуха. По республике ожидается усиление ветра, в южных регионах - пыльные бури". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики предупреждали, что 8 мая в нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение.