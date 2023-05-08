В Уральске открыли памятную композицию погибшим воинам на таджикско-афганской границе

8 мая в Уральске открыли памятную композицию погибшим воинам – участникам боевых действий на таджикско-афганской границе.

Двадцать восемь лет прошло с трагического боя отдельного сводного стрелкового батальона Республики Казахстан. События тех лет остались в памяти участников военных действий на границе и сохранились в архивах Пограничной службы Комитета национальной безопасности страны.

Напомним, с июня 1993 года по февраль 2001 года сводный казахстанский батальон, сформированный из военнослужащих Пограничной службы КНБ, Министерства обороны и Внутренних войск МВД РК выполнял свой воинский интернациональный долг по защите внешней границы СНГ на таджикско-афганском участке.

Фото: пресс-служба акимата Уральска

Всего в той войне участвовало более десяти тысяч солдат, из Западно-Казахстанской области – 350 человек. Весной 1995 года в ущелье в районе специального пограничного поста "Пшихарв" Калаи-Хумбского района прошел ожесточенный бой, в котором погибли 17 военнослужащих внутренних войск Казахстана. В 2020 году 6 мая приказом президента РК был подписан указ о присвоении статуса "ветерана" участникам боевых действий на территории других государств.

Фото: пресс-служба акимата Уральска

Минутой молчания почтили память погибших воинов, выполнявших свой интернациональный долг на таджикско-афганской границе, собравшиеся в этот день ветераны тех событий, родные и близкие. На памятной композиции высечены имена погибших казахстанцев.

Фото: пресс-служба акимата Уральска

"Огромная благодарность ветеранам тех событий за их вклад в воспитание подрастающего поколения. Памятная композиция будет всегда нам напоминать о подвиге простых солдат, отдавших свою жизнь за мирное будущее, и воспитывать в молодых людях чувства патриотизма, преданности, мужества. Мы в неоплатном долгу перед погибшими воинами, и отдаем им дань уважения и памяти", – сказал на открытии аким Уральска Миржан Сатканов.

Фото: пресс-служба акимата Уральска

После возложения цветов прозвучали ружейные залпы, а участники боевых действий вспомнили о тех событиях.

"Сегодня мы увековечили память 46 погибших западноказахстанцев, кто отдал свою жизнь в боях на таджикско-афганской границе. Гордимся их подвигом и будем помнить вечно наших ребят, которые с честью выполнили свой интернациональный долг, остались верны присяге", – отметил председатель республиканского филиала "Союз ветеранов боевых действий на таджикско-афганской границе и военных конфликтов" по ЗКО Алишер Ашмуратов.