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Акимат Алматы выражает соболезнования семье погибшего пожарного

Акимат Алматы выражает соболезнования семье погибшего пожарного Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
Акимат города Алматы выражает соболезнования семье старшего пожарного-спасателя Арслана Курманбекова, сообщает Zakon.kz.

Сержант гражданской защиты Арслан Курманбеков погиб, исполняя служебный долг, при тушении пожара на склоне горы в Иле-Алатауском национальном природном парке. Он скончался от травм, полученных при падении ствола горящего дерева.

Акимат города Алматы выражает глубокую скорбь родным. Это тяжелая утрата. Арслану было всего 28 лет.

Профессия спасателя – это всегда высочайший риск. Сержант пожертвовал собственной жизнью, чтобы предотвратить масштабную трагедию. Его подвиг не забудут коллеги и жители нашего города.

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