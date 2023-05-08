В ЗКО ветерану войны Ивану Гапичу присвоили почетное звание "Халык кахарманы"

Сегодня, 8 мая, в акимате Западно-Казахстанской области состоялось торжественное вручение звания "Халык кахарманы" ветерану Великой Отечественной войны Ивану Степановичу Гапичу, сообщает Zakon.kz.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев накануне великого праздника Дня Победы подписал Указ о награждении ветерана за мужество и самоотверженность, проявленные в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов с присвоением почетного звания "Халык кахарманы" и вручением знака особого отличия – Золотой Звезды и ордена "Отан". Кахарманы".





Фото: пресс-служба акимата ЗКО





От имени президента страны в торжественной обстановке их вручил аким ЗКО Нариман Турегалиев. Отметим, что это первая награда среди западноказахстанцев, которую заслуженно присвоили ветерану Великой Отечественной войны из Приуралья.

"Поздравляю одного из самых уважаемых земляков с такой почетной наградой. Вся ваша жизнь – пример героизма, доблести и самоотверженного труда в послевоенные годы. Желаю вам крепкого здоровья и благополучия. Всех ветеранов поздравляю с Днем Победы!" – сказал аким области Нариман Турегалиев.





Фото: пресс-служба акимата ЗКО





Ветеран войны и труда Иван Степанович Гапич родился 2 февраля 1923 года в городе Акмолинске. В этом году он отметил свой 100-летний юбилей в кругу родных и близких. Фронтовика с юбилеем лично поздравил президент страны во время недавнего визита в регион, выразив искреннюю признательность и дань уважения жизненному подвигу героя.



Сегодня в ЗКО осталось всего 16 фронтовиков, живых участников самых трагических страниц в летописи страны. С каждым годом их становится меньше, но память об их подвигах навсегда останется в сердцах ныне живущих под мирным небом.

"Мой жизненный путь длиною в 100 лет, конечно, солидный срок. К сожалению, не всем, кто отважно воевал, трудился и старался быть примером для молодежи, героически защищал родную землю и достойно служил Родине, дано было прожить долгую жизнь. Благодарю за оказанную честь и желаю всем мира и спокойствия", – сказал ветеран.





Фото: пресс-служба акимата ЗКО





Иван Гапич участвовал в освобождении Польши, Чехословакии, Украины. Пройдя всю войну, участвовал в боевых операциях отрядов, громивших фашистские гарнизоны и комендатуры, уничтожавших склады с боеприпасами и продовольствием. Он принял участие в памятном параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.

Участник войны награжден многими орденами и медалями: орденами Красной Звезды и Славы ІІІ степени, медалями "За отвагу", "За боевые заслуги", "За взятие Кенигсберга", "За победу над Германией", нагрудным знаком "Почетный работник прокуратуры", медалями "За безупречную службу" І, ІІ, ІІІ степени, орденом "Курмет", орденом "Данк" ІІ степени. Иван Гапич является Почетным гражданином Западно-Казахстанской области.





Фото: пресс-служба акимата ЗКО



