Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Фотографию акима Павлодарской области использовали в фейковой рекламе

Фотографию использовали в фейковой рекламе Фото: Instagram/asaiyn.baikhan
Фотографию акима Павлодарской области Асаина Байханова использовали в фейковой рекламе юридических услуг, сообщает Zakon.kz.

Об этом в Instagram рассказал сам аким.


По словам Асаина Байханова, в последнее время ему часто присылают скриншоты страниц в Instagram, на которых реклама юридических услуг проиллюстрирована его фотографией. При этом подпись под фото гласит, что проблемы с брокерами якобы решает некий Ерасыл Жаксылыков.

"Поэтому уже поручил юристам разобраться с этой рекламой. А подписчиков, которые вдруг столкнутся с ней в Инстаграме, прошу подавать на публикацию жалобы.". Аким Павлодарской области Асаин Байханов

Аким добавил, что будет признателен за такую помощь.

Асаин Байханов занял кресло акима Павлодарской области 7 декабря 2022 года. Ранее он был акимом города Павлодар.

Читайте также

Токаев возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам

Ситуация вокруг партии "Байтақ": Азаматхан Амиртаев больше не "зеленый"

Токаев посетит могилу своего дяди в России

Константин Вноровский
Байханов Асаин Павлодарская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Магнитные бури: специалисты называли даты ближайших вспышек на Солнце
Магнитные бури: специалисты назвали даты ближайших вспышек на Солнце
король Великобритании
Гигантский пенис выстригли на газоне в месте празднования коронации короля Чарльза III
Грозы и пыльные бури пообещали казахстанцам с 9 по 11 мая
Грозы и пыльные бури пообещали казахстанцам с 9 по 11 мая
В Алматы закроют проезд по нескольким улицам
До 30 августа перекроют несколько улиц в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления