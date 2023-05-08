Фотографию акима Павлодарской области использовали в фейковой рекламе

Фотографию акима Павлодарской области Асаина Байханова использовали в фейковой рекламе юридических услуг, сообщает Zakon.kz.

Об этом в Instagram рассказал сам аким.





По словам Асаина Байханова, в последнее время ему часто присылают скриншоты страниц в Instagram, на которых реклама юридических услуг проиллюстрирована его фотографией. При этом подпись под фото гласит, что проблемы с брокерами якобы решает некий Ерасыл Жаксылыков.

"Поэтому уже поручил юристам разобраться с этой рекламой. А подписчиков, которые вдруг столкнутся с ней в Инстаграме, прошу подавать на публикацию жалобы.". Аким Павлодарской области Асаин Байханов

Аким добавил, что будет признателен за такую помощь.

Асаин Байханов занял кресло акима Павлодарской области 7 декабря 2022 года. Ранее он был акимом города Павлодар.