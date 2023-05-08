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Токаев возложил цветы к братской могиле подо Ржевом, где похоронен его дядя

Возложил цветы к братской могиле подо Ржевом, где похоронен его дядя Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к братской могиле на воинском захоронении в деревне Трубино Ржевского округа, сообщает Zakon.kz.

Глава государства почтил минутой молчания память героев Великой Отечественной войны, отдав дань уважения погибшим и пропавшим без вести в ходе кровопролитной битвы подо Ржевом, передает Акорда.

На братской могиле возведена скульптура воина с автоматом. Рядом установлен камень с надписью: "Воинам-однополчанам 881 стрелковой дивизии и 331 ПАП РГК, павшим в боях в 1941-1945 годах за освобождение Ржева от немецко-фашистских захватчиков".

Здесь покоятся останки больше 2000 солдат, в списках захороненных Касым Болтаев – родной дядя президента Казахстана.

8-9 мая глава государства совершает рабочий визит в Россию. 8 мая он возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам.

9 мая по приглашению президента РФ Владимира Путина Касым-Жомарт Токаев примет участие в параде, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Российская сторона пригласила на торжественное мероприятие лидеров стран СНГ.

17-19 мая президент Казахстана посетит Китай.

Константин Вноровский
Россия Токаев Касым-Жомарт
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