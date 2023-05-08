Токаев возложил цветы к братской могиле подо Ржевом, где похоронен его дядя
Глава государства почтил минутой молчания память героев Великой Отечественной войны, отдав дань уважения погибшим и пропавшим без вести в ходе кровопролитной битвы подо Ржевом, передает Акорда.
На братской могиле возведена скульптура воина с автоматом. Рядом установлен камень с надписью: "Воинам-однополчанам 881 стрелковой дивизии и 331 ПАП РГК, павшим в боях в 1941-1945 годах за освобождение Ржева от немецко-фашистских захватчиков".
Здесь покоятся останки больше 2000 солдат, в списках захороненных Касым Болтаев – родной дядя президента Казахстана.
8-9 мая глава государства совершает рабочий визит в Россию. 8 мая он возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам.
9 мая по приглашению президента РФ Владимира Путина Касым-Жомарт Токаев примет участие в параде, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Российская сторона пригласила на торжественное мероприятие лидеров стран СНГ.
17-19 мая президент Казахстана посетит Китай.