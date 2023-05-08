В КНБ прокомментировали видео, на котором возводят заграждения на границе с Кыргызстаном

В соцсетях распространяется видеоролик, на котором военнослужащие Пограничной службы КНБ РК возводят инженерные заграждения в Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

В видео утверждается, что работы якобы препятствуют использованию 800-метрового транзитного участка кыргызской автодороги Бишкек – Нарын – Торугарт, проходящего по территории Казахстана.





В КНБ заявили, что эта информация не соответствует действительности.

"Инженерные сооружения действительно устанавливаются, но происходит это на казахстанской территории и никак не мешает проезду по этому участку". Пресс-служба КНБ РК

Устанавливаемые заграждения позволят предотвратить нарушения режима границы и обеспечить соблюдение двустороннего Соглашения.

Проводимые работы препятствий для транзитного проезда не создают, движение по автодороге не прекращалось, а партнеры из Кыргызстана заранее были уведомлены об установке заграждений.

Ранее стало известно, что в связи с праздничными днями 7 и 9 мая 2023 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет.