В столице временно перекроют еще две улицы

Движение на участках проспекта Мангилик Ел и улицы Толагай в Астане временно перекроют, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает официальный сайт акимата Астаны со ссылкой на столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Это связанно с проведением ремонтных работ.

Так с 10 мая по 4 июня текущего года частично будет перекрыто движение для автотранспортных средств от Триумфальной арки до улицы Хусейн бен Талал.

Также 8 по 12 мая текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Толагай от улицы Караоткель до улицы Ондасынова.

"В целях обеспечения безопасности дорожного движения данная мера согласована с Управлением административной полиции ДП Астаны", - говорится в сообщении.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут во избежание заторов на дорогах.

Ранее сообщалось, что в связи с проведением среднего ремонта в столице с 6 по 12 мая будет частично перекрыт проспект Туран.