В столице временно перекроют еще две улицы
Об этом сообщает официальный сайт акимата Астаны со ссылкой на столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Это связанно с проведением ремонтных работ.
Так с 10 мая по 4 июня текущего года частично будет перекрыто движение для автотранспортных средств от Триумфальной арки до улицы Хусейн бен Талал.
Также 8 по 12 мая текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Толагай от улицы Караоткель до улицы Ондасынова.
"В целях обеспечения безопасности дорожного движения данная мера согласована с Управлением административной полиции ДП Астаны", - говорится в сообщении.
Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут во избежание заторов на дорогах.
Ранее сообщалось, что в связи с проведением среднего ремонта в столице с 6 по 12 мая будет частично перекрыт проспект Туран.