ЧМ-2023 по хоккею: стало известно, кто из сборной РК поедет в Ригу

Определен состав сборной Казахстана на поездку в Ригу. В итоговую заявку на чемпионат мира войдут 25 хоккеистов – 3 вратаря и 22 полевых игрока, сообщает Zakon.kz.

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По информации Шайба.kz, в сборную вошли:

Вратари: Андрей Шутов, Никита Бояркин, Джелал-ад-Дин Амирбеков.

Защитники: Адиль Бекетаев, Самат Данияр, Валерий Орехов, Кирилл Полохов, Тамирлан Гайтамиров, Артём Королёв, Мади Диханбек, Данил Бутенко, Дмитрий Бреус.

Нападающие: Роман Старченко, Аркадий Шестаков, Евгений Рымарев, Кирилл Савицкий, Дмитрий Гренц, Никита Михайлис, Михаил Рахманов, Абай Мангисбаев, Алихан Асетов, Батырлан Муратов, Максим Мухаметов, Алихан Омирбеков, Динмухамед Кайыржан, Ансар Шайхмедденов, Максим Мусоров, Андрей Буяльский, Александр Борисевич.

Первый матч против Норвегии состоится в субботу, 13 мая.

Ранее мы сообщали, что 9 мая сборная по хоккею отправится в Ригу, где продолжит подготовку к чемпионату мира. Мировое первенство пройдет с 12 по 28 мая. Сборная Казахстана выступит в группе "В" и встретится с командами Канады, Латвии, Чехии, Словакии, Швейцарии, Словении и Норвегии.

Будем болеть за наших, тем более что совсем недавно юношеская сборная Казахстана показала класс, завоевав путевку в элитный дивизион.