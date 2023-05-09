В Моске начался парад Победы
Фото: скриншот видео
9 мая в 13:00 по астанинскому времени в Москве начался парад Победы, сообщает Zakon.kz.
Также на праздновании присутствуют лидеры стран СНГ, в том числе наш президент Касым-Жомарт Токаев.
В шествии на Красной площади примут участие более 10 тыс. человек и 125 единиц различного вооружения и техники.
О том, что Токаев посетит Москву стало известно 8 мая.
Этим же днем президент возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам 100-й и 101-й отдельных стрелковых бригад и почтил память погибших минутой молчания.
После Токаев возложил цветы к братской могиле под Ржевом, где похоронен его дядя.
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