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В Моске начался парад Победы

Москва Фото: скриншот видео
9 мая в 13:00 по астанинскому времени в Москве начался парад Победы, сообщает Zakon.kz.

Также на праздновании присутствуют лидеры стран СНГ, в том числе наш президент Касым-Жомарт Токаев.

В шествии на Красной площади примут участие более 10 тыс. человек и 125 единиц различного вооружения и техники.

О том, что Токаев посетит Москву стало известно 8 мая. 

Этим же днем президент возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам 100-й и 101-й отдельных стрелковых бригад и почтил память погибших минутой молчания.

После Токаев возложил цветы к братской могиле под Ржевом, где похоронен его дядя.

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