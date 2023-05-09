В Моске начался парад Победы

9 мая в 13:00 по астанинскому времени в Москве начался парад Победы, сообщает Zakon.kz.

Также на праздновании присутствуют лидеры стран СНГ, в том числе наш президент Касым-Жомарт Токаев.

В шествии на Красной площади примут участие более 10 тыс. человек и 125 единиц различного вооружения и техники.

О том, что Токаев посетит Москву стало известно 8 мая.

Этим же днем президент возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам 100-й и 101-й отдельных стрелковых бригад и почтил память погибших минутой молчания.

После Токаев возложил цветы к братской могиле под Ржевом, где похоронен его дядя.