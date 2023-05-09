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Цены на популярные криптовалюты

биткоин Фото: Zakon.kz
Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Binance USD. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников

Bitcoin (BTC): 27 597,6 $; изменения за 24 часа: -1,11%.

Ethereum (ETH): 1 842,33 $; изменения за 24 часа: -0,74%.

Tether (USDT): 1,0007 $; изменения за 24 часа: -0,06%.

BNB (BNB): 315,09 $; изменения за 24 часа: -0,48%.

USD Coin (USDC): 0,9994 $; изменения за 24 часа: +0,07%.

Dogecoin (DOGE): 0,072743 $; изменения за 24 часа: -2,67%.

Binance USD (BUSD): 0,9997 $; изменения за 24 часа: +0,05%.

По состоянию на 9 мая 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 445.28 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.

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