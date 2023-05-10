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Тысячи свечей зажгли жители Усть-Каменогорска в память о павших Второй мировой войны

Тысячи свечей зажгли жители Усть-Каменогорска в память о павших Второй мировой войны Фото: Instagram/novosti__uka
Более семи тысяч свечей одновременно зажгли устькаменогорцы у мемориала славы павшим воинам. Так жители города отметили ежегодную акцию "Зажги свечу", сообщает Zakon.kz.

Сотни жителей Усть-Каменогорска собрались вечером 9 мая у мемориала славы для проведения ежегодной акции "Зажги свечу". На этот раз участники одновременно зажгли 7 199 свечей, передает Аltaynews.

Организаторы акции выложили на площадке перед Вечным огнем пятиконечную звезду, в центре которой образовали из свечей цифру 78. Это стало символом 78 лет, прошедших с дня победы над фашистской Германией.


Остальные свечи, что принесли горожане с собой, они расставили вокруг Вечного огня и на Стене памяти, отмечает издание.

В этот же день в Алматы оркестр департамента по ЧС пришел домой к 96-летнему ветерану Великой Отечественной войны и поздравил с Днем победы. Так музыканты отметили вклад ветерана Егор Долидуда в победу.

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Мария Мельникова
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