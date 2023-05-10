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"Вчера казашка, сегодня японка": фанаты высмеяли экс-возлюбленную Тимати

"Вчера казашка, сегодня японка": фанаты высмеяли экс-возлюбленную Тимати Фото: Instagram/volkonskaya.reshetova
Российская модель Анастасия Решетова на странице в Instagram опубликовала фото, на которых она примерила кимоно. Однако не все комментаторы по достоинству оценили публикацию, сообщает Zakon.kz.

Пять дней назад популярная блогер сообщила, что исполнила детскую мечту и прилетела в Японию.

Теперь же она рассказала, что "еще сильнее прониклась культурой и менталитетом японцев".

По ее словам, самые яркие черты японцев – огромная преданность традициям и скромность. Бахвальство в Японии осуждается, считается постыдным.

"У них много поговорок о скромности. Например: "Великолепный ястреб когти прячет". Они уважают себя и свою страну, поэтому на улицах просто предельная чистота. Работа и семья – самое главное в жизни. Они очень работоспособны, и такое отношение к успеху психологи вообще могли бы назвать вредным. А еще они по-особенному относятся к здоровью. Здесь приветствуются витамины и здоровый образ жизни, и можно сказать, вызывать скорую или брать отгул из-за болезни просто не принято".Анастасия Решетова

Подписчики под постом оставили шутливые комментарии:

  • Теперь японка?
  • Ждем очередную смену религии.
  • Больше не казашка?
  • А максимально странно выглядит европейская женщина в японском наряде. Ну не то, Настя, не то...
  • Вчера казашка, сегодня японка. Молодец!

Реакция публики весьма очевидна: в 2021 году Решетова призналась в смене религии. Она приняла ислам.

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Тогда бизнесвумен отметила, что "какое-то время не говорила об этом. Считаю, что это стоит обсуждать лишь с самыми близкими сердцу людьми".

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