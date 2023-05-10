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В Италии климатические активисты окрасили воду культового фонтана в черный цвет

Фонтан четырех рек в Италии Фото: wikimedia
Группа климатических активистов в Италии вылила "черную жидкость на основе древесного угля" в воду знаменитого римского фонтана Fontana dei Quattro Fiumi (Фонтан четырех рек), чтобы "забить тревогу о будущем, которое ожидает человечество", сообщает Zakon.kz.

По словам активистов, человечество ждет будущее "такое же черное, как эта вода", сообщает CNN.

Активисты в оранжевых жилетах стояли по пояс в фонтане. Они развернули оранжевые транспаранты с надписью на итальянском языке, а толпы прохожих фотографировали их.

Предполагается, что это та же группа климатических активистов, которая возглавила протесты в других исторических местах Италии, включая фонтан Баркачча у основания Испанской лестницы в центре Рима, где 1 апреля они вылили в фонтан черную жидкость.

В ходе подобных акций протеста активисты приклеивали себя к шедеврам итальянского искусства в таких местах, как музеи Ватикана и галерея Уффици во Флоренции.

Активистов арестовала полиция, им предъявили обвинения в порче общественного памятника.

Фонтан Фьюми, расположенный на знаменитой площади Пьяцца Навона в Риме, был спроектирован итальянским скульптором Джан Лоренцо Бернини в 1651 году.

Министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано осудил протест активистов и сказал, что виновные должны "заплатить из своего кармана".


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