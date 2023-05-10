В Италии климатические активисты окрасили воду культового фонтана в черный цвет
По словам активистов, человечество ждет будущее "такое же черное, как эта вода", сообщает CNN.
Активисты в оранжевых жилетах стояли по пояс в фонтане. Они развернули оранжевые транспаранты с надписью на итальянском языке, а толпы прохожих фотографировали их.
Предполагается, что это та же группа климатических активистов, которая возглавила протесты в других исторических местах Италии, включая фонтан Баркачча у основания Испанской лестницы в центре Рима, где 1 апреля они вылили в фонтан черную жидкость.
В ходе подобных акций протеста активисты приклеивали себя к шедеврам итальянского искусства в таких местах, как музеи Ватикана и галерея Уффици во Флоренции.
Активистов арестовала полиция, им предъявили обвинения в порче общественного памятника.
Фонтан Фьюми, расположенный на знаменитой площади Пьяцца Навона в Риме, был спроектирован итальянским скульптором Джан Лоренцо Бернини в 1651 году.
Министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано осудил протест активистов и сказал, что виновные должны "заплатить из своего кармана".
🚱Roma - Colorata di nero Fontana dei Fiumi in Piazza Navona ‼️— Ultima Generazione (@UltimaGenerazi1) May 6, 2023
l nostro futuro è nero come quest'acqua: pic.twitter.com/JtHBfxKwy6