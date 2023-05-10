Такси опрокинулось после ДТП в Астане

В Астане произошло ДТП с участием двух автомобилей, сообщает Zakon.kz.

9 мая вечером 24-летний водитель автомобиля Nissan Cefiro, следуя по проспекту Кабанбай батыра в сторону улицы Хусейн бел Талала, допустил столкновение с Hyundai Accent. Hyundai от удара столкнулся со столбом освещения, а Nissan опрокинулся в кювет.

В результате ДТП водитель Hyundai был доставлен в больницу и после осмотра врачей отпущен.

По данному факту проводится дознание.

Ранее житель Астаны угнал автомобиль Subaru и погиб в ДТП.