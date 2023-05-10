Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 11 мая 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны пройдут дожди с грозами. Лишь на юго-востоке страны сохранится погода без осадков.

По республике ожидается усиление ветра, на северо-западе, западе, севере – туман.

В Астане – переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +24+26°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +29+31°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +31+33°С.