Шерше ля фам: казахстанца приговорили к пожизненному сроку за тройное убийство

В суде по уголовным делам Атырауской области вынесен приговор по факту тройного убийства, а также ряда других преступлений, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в суде, рассмотрено уголовное дело в отношении К., которого обвинили в умышленном убийстве трех человек, покушении на убийство одного человека, перевозке, хранении, применении огнестрельных оружий (ч. 3 ст. 287, ч. 3 ст. 24, п.п.1, 6 ч. 2 ст. 99, п.п.1, 6 ч. 2 ст. 99 УК).

Согласно данным следствия, подсудимый К. стал встречаться с замужней женщиной. Она ушла к нему, забрала троих детей и запретила им общаться с отцом. Через какое-то время подсудимый избил двоих детей сожительницы. Они пожаловались отцу, отправив ему видео с травмами. Отец с заявлением обратился в полицию. В полицейском участке между подсудимым и отцом детей возник конфликт, который они договорились разрешить при отдельной встрече.

В тот же вечер подсудимый пришел в назначенное место, прихватив два пистолета. Также на встречу вместе с родственниками приехал дядя детей Қ. Когда один из них (брат Қ.) стал выходить из авто, подсудимый выстрелил ему в голову.

"Затем он произвел выстрелы в сторону Н. и С., которые находились в автомашине. Қ. в целях сохранения своей жизни убежал. Однако К. догнал его и несколько раз выстрелил в него из второго пистолета. После совершения преступления К. закопал орудия убийства и скрылся с места происшествия. По пути следования он был задержан", – говорится в сообщении суда.

В результате на месте преступления скончались три человека, один выжил.

Прокурор и потерпевшие просили признать подсудимого К. виновным по всем обвинениям и назначить ему пожизненное лишение свободы. Подсудимый вину не признал.

"Приговором суда подсудимый К. признан виновным по ч. 3 ст. 287, ч. 3 ст. 24, п.п.1, 6 ч. 2 ст. 99, п.п.1, 6 ч. 2 ст. 99 УК. Суд, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, его поведение до и после совершения преступления, руководствуясь принципами назначения справедливого, необходимого и достаточного для исправления подсудимого наказания и предупреждения новых преступлений, окончательно назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы. В пользу потерпевших взыскан материальный и моральный ущерб в сумме более 44 млн тенге", – сообщили в суде.

Приговор суда не вступил в законную силу.