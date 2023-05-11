На трассе Жетысу погиб мужчина

44-летний мужчина скончался в результате аварии, во время которой автомобиль сбил на трассе лошадь, сообщает Zakon.kz.

Смертельное ДТП произошло на 48 км трассы Ушарал – Достык области Жетысу. Водитель Daewoo Nexia сбил на автодороге лошадь, выскочившую на проезжую часть. 41-летний мужчина госпитализирован, он получил травмы, сообщает пресс-служба МВД.

Пассажир, 44-летний мужчина, ехавший в автомобиле, скончался на месте от полученных травм. В полиции начали расследовать дело по части 3 статьи 345 УК РК.

С начала года на автодорогах региона зарегистрировано 126 ДТП, в которых погибло 36 человек, еще 186 травмированы. Жителей сельской местности просят контролировать выгул сельскохозяйственных животных и не допускать их появление на оживленных автотрассах.