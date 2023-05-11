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Самосуд устроила женщина любовнице мужа в Узбекистане

Самосуд устроила женщина любовнице мужа в Узбекистане Фото: Zakon.kz
Жительнице Кашкадарьинской области Узбекистана грозит до трех лет лишения свободы за избиение и незаконное лишение свободы предполагаемой любовницы ее мужа после жестокой расправы, сообщает Zakon.kz.

По данным издания Рodrobno.uz, которое ссылается на данные узбекистанской полиции, преступление произошло еще в апреле. Вечером 33-летняя жительница Карши вместе с родственниками приехала в съемную квартиру, где жила предполагаемая любовница ее мужа.

Женщина избила 30-летнюю потерпевшую, раздела ее и сняла все на камеру телефона. После видео с унижениями она опубликовала в социальных сетях. Как отмечает издание, на месте был и мужчина, который стал причиной скандала. Но попыток пресечь происходящее он не предпринял.

В полиции области завели уголовное дело по статье "Насильственное незаконное лишение свободы". Согласно уголовному кодексу, за это подозреваемой грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в одном из детских садов Узбекистана 15-летний сын заведующей учреждением совращал шестилетних воспитанниц.

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Мария Мельникова
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