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У нас дети болеют – алматинцы просят Досаева закрыть карьеры

трактор Фото: pixabay
Жительница Наурызбайского района попросила акима Алматы разобраться с карьерами, расположенными в микрорайоне Акжар, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Она рассказала, что, несмотря на истекшую лицензию и арест на три месяца, карьеры продолжают работать. Кроме того, на жалобы жителей не реагирует полиция.

"Мы вызывали полицию, но карьеры все равно продолжают работать. У нас дети болеют онкологией, аллергией. Почему не соблюдается норма границы с карьером?" – спросила алматинка.

Аким Алматы Ерболат Досаев ответил, что карьеры находятся в Алматинской области. Однако заверил, что попробует решить вопрос.

"Мы инициировали вопрос, неоднократно с Алматинской областью обсуждали. Действительно, Алматинская область приостановила контракт с карьером, но в 2022 году судом руководство карьера восстановило свои сроки и продолжило работу", – добавил аким Наурызбайского района Тогай Санжар. 

Жительница подчеркнула, что их дома находятся на территории Наурызбайского района Алматы. В связи с этим попросила акима разобраться.

"Я понимаю, что карьер не первый день работает. Мы поработаем с акимом Алматинской области, чтобы они подали апелляцию и остановили там работу", – сказал Ерболат Досаев.

По его словам, многие недобросовестные предприниматели из-за объявленного главой государства моратория на проверки, который должен был бы им помогать, пользуются и нарушают закон. 

3 мая Ерболат Досаев назвал одну из основных причин загрязнения воздуха в городе. 

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