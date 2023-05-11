Сын Розы Рымбаевой: Мы не хотим делать из нашей жизни реалити-шоу
Фото: Instagram/aliokapov
Казахстанский певец Али Окапов опубликовал на странице в Instagram семейные фотографии, а также попросил поклонников не устраивать реалити-шоу с участием его родственников, сообщает Zakon.kz.
Артист признался, что трижды менял фамилию. И на это, по его словам, есть определенные причины.
"Почему Зейин Окапов? Почему Мади Рымбаев? В каждом доме есть свои секреты. Мы не хотим делать из нашей жизни реалити-шоу. Их и так полно, зрителям хватает".Али Окапов
В продолжении он отметил, что каждый может принимать собственные решения без постороннего мнения.
"Окапов? Рымбаев? Мы так решили. Мы верим, что это правильно и есть причины. Остальное не имеет значения. Надеемся, что вы поймете. Главное, мы счастливы".Али Окапов
У эстрадной певицы Розы Рымбаевой двое сыновей – Али Окапов и Мади Рымбаев. 17 февраля 2023 года у Розы Рымбаевой родился внук Зейин.
Материал по теме
В марте Окапов устроил праздник по случаю 40 дней с момента рождения первенца.
Читайте также
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ