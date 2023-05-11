Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Сын Розы Рымбаевой: Мы не хотим делать из нашей жизни реалити-шоу

Али Окапов семья реалити-шоу Фото: Instagram/aliokapov
Казахстанский певец Али Окапов опубликовал на странице в Instagram семейные фотографии, а также попросил поклонников не устраивать реалити-шоу с участием его родственников, сообщает Zakon.kz.

Артист признался, что трижды менял фамилию. И на это, по его словам, есть определенные причины.

"Почему Зейин Окапов? Почему Мади Рымбаев? В каждом доме есть свои секреты. Мы не хотим делать из нашей жизни реалити-шоу. Их и так полно, зрителям хватает".Али Окапов

В продолжении он отметил, что каждый может принимать собственные решения без постороннего мнения.

"Окапов? Рымбаев? Мы так решили. Мы верим, что это правильно и есть причины. Остальное не имеет значения. Надеемся, что вы поймете. Главное, мы счастливы".Али Окапов

У эстрадной певицы Розы Рымбаевой двое сыновей – Али Окапов и Мади Рымбаев. 17 февраля 2023 года у Розы Рымбаевой родился внук Зейин.

Материал по теме

В марте Окапов устроил праздник по случаю 40 дней с момента рождения первенца.

Читайте также

Сын Розы Рымбаевой: Мы не хотим делать реалити-шоу

Анастасия Московчук
Окапов Али Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снятие пенсионных накоплений: ЕНПФ сделал заявление
Снятие пенсионных накоплений: ЕНПФ сделал заявление
Димаш Кудайберген концерт дети Армения
Ребенка "скинули" на Димаша Кудайбергена во время концерта в Ереване
Что делать если банкомат съел деньги и не зачислил их на карту
Что делать, если банкомат "съел" деньги и не зачислил их на карту
Экс-главу НПП "Атамекен" задержали за взятку в $30 млн
Экс-главу НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова задержали за крупную взятку
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления