Сын Розы Рымбаевой: Мы не хотим делать из нашей жизни реалити-шоу

Казахстанский певец Али Окапов опубликовал на странице в Instagram семейные фотографии, а также попросил поклонников не устраивать реалити-шоу с участием его родственников, сообщает Zakon.kz.

Артист признался, что трижды менял фамилию. И на это, по его словам, есть определенные причины.

"Почему Зейин Окапов? Почему Мади Рымбаев? В каждом доме есть свои секреты. Мы не хотим делать из нашей жизни реалити-шоу. Их и так полно, зрителям хватает". Али Окапов

В продолжении он отметил, что каждый может принимать собственные решения без постороннего мнения.

"Окапов? Рымбаев? Мы так решили. Мы верим, что это правильно и есть причины. Остальное не имеет значения. Надеемся, что вы поймете. Главное, мы счастливы". Али Окапов

У эстрадной певицы Розы Рымбаевой двое сыновей – Али Окапов и Мади Рымбаев. 17 февраля 2023 года у Розы Рымбаевой родился внук Зейин.

В марте Окапов устроил праздник по случаю 40 дней с момента рождения первенца.