Снижение рождаемости в Китае грозит компаниям, производящим детские товары

Поскольку в Китае рождается меньше детей, чем когда-либо, компании, производящие детские товары, стремятся выйти за рамки молочных бутылочек, переносок и колясок, чтобы остаться в бизнесе и не потерять прибыль, сообщает Zakon.kz.

Китай угодил в демографическую яму во многом благодаря политике одного ребенка, проводившейся с 1980 по 2015 год. В 2021 году власти повысили лимит до трех, но даже во времена ковидного карантина пары неохотно заводили детей, сообщает SCMP.

В прошлом году население страны сократилось впервые за шесть десятилетий, что является значительной вехой, которая, как ожидается, приведет к длительному периоду снижения численности граждан.

Основатель и гендиректор шанхайского бренда детской одежды NATUNAKIDS Ян Чжан сказала, что им пришлось запустить линейки одинаковых нарядов для детей и их родителей.

"Сейчас объем продаж одежды для взрослых довольно велик. Мы рассматривали возможность производства одежды для домашних животных, но наша команда относительно мала". Ян Чжан

По словам Чжан, рекордно низкая рождаемость пока не оказала серьезного влияния на ее бизнес, но она ожидает, что в ближайшие три-пять лет продажи упадут.



В связи с грядущими изменениями в отрасли некоторые покупатели опасаются, что их любимые бренды разорятся.

"Диверсификация брендов – это хорошо. Если есть бренд, который нам всегда нравился, мы надеемся, что он продолжит свою деятельность. Потому что у нас, потребителей, есть определенная лояльность к брендам. Мы не хотим проходить процесс знакомства незнакомого бренда с нуля". отец четырехлетнего ребенка Шуншун Чен

Аналитик рынка Шон Рейн предупредил о мрачных перспективах для китайской индустрии детских товаров. Китай уступил статус самой густонаселенной страны мира Индии в 2023 году.

Поэтому, отметил аналитик, компании столкнутся со снижением маржи, плохими доходами, а цены на их акции рухнут. Компаниям потребуется до трех лет, чтобы придумать новую стратегию и реализовать ее для компенсации убытков от низкого количества детей.