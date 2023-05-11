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"Рома" – "Байер": каким будет первый матч полуфинала Лиги Европы

"Рома" – "Байер": каким будет первый матч полуфинала Лиги Европы Фото: Parimatch
Стремясь стать на шаг ближе к завоеванию большего количества трофеев, "Рома" в четверг принимает "Байер" на стадионе "Олимпико" в первом матче полуфинала Лиги Европы.

Прошлогодние чемпионы Лиги европейских конференций дважды за неделю встретятся со своими немецкими соперниками. Победитель выйдет в финал, который состоится в Будапеште в конце этого месяца.

Несмотря на то, что "Рома", возможно, опустилась на один или два уровня ниже своего пика в начале этого столетия, она по-прежнему остается основным игроком на европейской арене. Третий сезон подряд команда выходит в полуфинал УЕФА, в этот раз обыграв "Фейеноорд" в четвертьфинальном поединке.

Итальянские тяжеловесы были выбиты "Манчестер Юнайтед" в полуфинале Лиги Европы в 2021 году. В прошлом сезоне они обыграли "Лестер Сити" на той же стадии Лиги Конференций на пути к завоеванию трофея - и снова "Фейеноорд" стал их жертвой в финале.

На самом деле, отчасти благодаря уму и ноу-хау тренера Жозе Моуринью, "Рома" сейчас добилась прогресса в 10 из последних 11 европейских плей-офф.

Однако совсем недавно подопечные Моуринью провели четыре матча без побед в Серии А. После домашнего поражения от "Интера" со счетом 2:0 в прошлые выходные они теперь имеют отставание в пять очков от важнейшего четвертого места, до которого осталось всего четыре тура.

Главным тренером "Байера" Хаби Алонсо руководил Моуринью в течение трех сезонов в мадридском "Реале" с 2010 по 2013 год. С тех пор бывший полузащитник прошел путь через тренерский штаб мадридцев, а затем был выбран для того, чтобы изменить пошатнувшуюся судьбу леверкузенцев в начале этого сезона - и с хорошим результатом.

Заслужив восхищенные взгляды других клубов по всей Европе, Алонсо недавно провел со своей командой беспроигрышную серию из 14 матчей во всех турнирах, одержав в общей сложности 10 побед. Однако эта серия завершилась в прошлую пятницу поражением от "Кельна" со счетом 2:1 в Бундеслиге.

В результате они занимают шестое место в турнирной таблице и не уверены в возвращении на континентальные соревнования в следующем сезоне, но перед поездкой в Вечный город на этой неделе у "Байера" остается девять очков без поражений на выезде.

В то время немецкий клуб жестоко окрестили "Неверкузеном" из-за их незначительных промахов в турнирах лиги и кубка. Тем не менее, под руководством их нового амбициозного босса возросла вера в то, что они смогут обойти "Рому", которая проиграла всего один из своих последних 25 европейских матчей на Стадио Олимпико, и пройти дальше. Вперед, чтобы вкусить славы в финале.

Специалисты Parimatch делают такой прогноз на результат игры:

"Рома" - 2.21, Ничья - 3.25, "Байер" - 3.65

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