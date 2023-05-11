"Ювентус" - "Севилья": чего ожидать от матча Лиги Европы

"Ювентус", один из пяти итальянских полуфиналистов трех клубных турниров УЕФА, нацелен на то, чтобы одолеть "Севилью" в Лиге Европы в матчах, которые начнутся в четверг вечером в Турине.

Потерпев поражение на групповом этапе Лиги чемпионов прошлой осенью, "Ювентус" хорошо адаптировался к суровым условиям турнира второго эшелона Европы, встретившись в четвертьфинале со "Спортингом" после предыдущих побед над "Нантом" и "Фрайбургом".



Команда Макса Аллегри, как правило, прагматична, и они не пропустили ни одного гола в пяти играх Лиги Европы, продолжая славную традицию – ни разу не проиграв дома в 12 предыдущих матчах чемпионата и сохранив при этом шесть ничьих.

После отмены 15-очкового штрафа "Юве" споткнулся еще несколько раз, но надежды на возвращение в Лигу чемпионов, заняв место в первой четверке чемпионата Италии, укрепились благодаря двум победам подряд над "Лечче" и "Аталантой".

В союзе со своими проверенными звездами "Ювентус" в этом сезоне продемонстрировал в составе первой команды таких молодых игроков, как Николо Фаджиоли и английского вингера Самуэля Илинг-Жуниор, который забил первый гол в матче с "Аталантой" в воскресенье.

"Севилья" выиграла каждый из последних шести матчей против итальянских клубов в Лиге Европы. В последнем они победили "Интер" в финале 2020 года. В то же время их результаты в матче с "Ювентусом" не очень хороши - они дважды проиграли и выиграли только одну из четырех предыдущих встреч клубов.

Андалузская команда пережила тяжелый сезон, потеряв по ходу дела двух тренеров, но, похоже, набирает форму как раз вовремя.

После домашнего поражения от "Жироны", положившего конец семиматчевой беспроигрышной серии "Севильи", "красно-белые" в минувшие выходные отыгрались и одержали победу над "Эспаньол".

Сейчас они занимают 11-е место в Ла Лиге и опасения по поводу вылета давно позади. На самом деле, "Севилья" поднимала трофей каждый раз, когда заходила так далеко, но чтобы выйти в финал 2023 года против "Ромы" или леверкузенского "Байера", они должны сначала пройти упрямый "Ювентус".

Специалисты Parimatch делают такой прогноз на результат игры:

"Ювентус" - 1.77, Ничья - 3.55, "Севилья" - 5.30